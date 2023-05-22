Казанский центр РАН приобретет установку для создания газообразных энергоносителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Казанский научный центр Российской академии наук приобретет лабораторно-аналитический комплекс для исследования анаэробной биоконверсии и получения энергоносителя. Стоимость контракта составляет чуть более 3,7 млн рублей, а источником финансирования является субсидия из федерального бюджета.

Согласно проектной документации, в состав комплекса войдут:

один реактор темновой ферментации для получения водородсодержащего биогаза;

три реактора анаэробного сбраживания для получения метансодержащего биогаза;

шкаф контрольно-измерительных приборов;

две рамы.

Уточняется, что оборудование должно поставляться в состоянии готовности к эксплуатации. Подрядчик должен обеспечить его работоспособность как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц. При этом в набор поставки должно быть включены все необходимые компоненты — кабели и крепеж.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что целью исследований с помощью такой установки является разработка новых технологий, цифровых способов и технических средств автоматизации получения энергии от возобновляемых источников при переработке биологических отходов. Согласно уже имеющимся данным от российских ученых, получение газообразных энергоносителей позволит соорудить простые установки для обеспечения сельских автономных потребителей.

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Максим Кокунин