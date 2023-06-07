Из-за реконструкции третьего Северного коллектора в Казани до конца лета закроют парковку по ул. Чистопольской

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани до 31 августа 2023 года закроют парковку и тротуар возле дома №10/8 по ул. Чистопольской. Это связано с реконструкцией участка третьего Северного коллектора.

Закроют парковку и тротуар по ул. Чистопольской уже на следующей неделе, 13 июня, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Реконструкция третьего Северного коллектора в столице Татарстана начата в феврале 2022 года и продолжается до сих пор. В этом году она должна завершиться.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В казанском «Водоканале» заверяют, что работы на объекте идут по графику. Продление изначально установленных сроков завершения работ объяснили выявлением большого количества скрытых разрушений, которые решили устранять, чтобы не прекращать предоставление услуг по водоотведению и водоснабжению.

Общая протяженность третьего Северного коллектора — 8 км, из которых 4,7 км — ветхие. Он проложен от улицы Гаврилова до ул. Несмелова. Участок от ул. Гаврилова до ул. Декабристов — ветхий.

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Татьяна Демина