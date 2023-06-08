На участке автодороги в Аксубаевсом районе Татарстана переустроят ЛЭП

Как выяснило «Реальное время», на участке автодороги в Аксубаевском районе Татарстана проведут переустройство линий электропередач за 843 тысячи рублей. Заказчиком работ выступает АО «Татавтодор», а выполнить их необходимо в течение 10 дней с момента передачи строительной площадки.

Согласно проектной документации, работы пройдут в рамках реконструкции автомобильной дороги Аксубаево — Емелькино — Старый Чувашский Адам. Подрядчику предстоит демонтировать и установить новые железобетонные опоры, а также провести сами линии электроснабжения.

Вместе с этим он должен будет обустроить защиту и изоляцию проводов, а также обеспечить заземление всех установленных конструкций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что в Елабужском районе Татарстана начали ремонтировать дорогу Елабуга — Гари Абалач на участках км 2,2 — км 2,9 и км 7,9 — км 8,7. Ремонт проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Дороги будут соответствовать первой и второй техническим категориям, протяженность ремонтируемых участков составит более 1,5 км. На это из бюджета республики выделят более 28 млн рублей.

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Максим Кокунин