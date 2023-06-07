«Обязательный QR-код на платье или блузке потребует от бизнеса очередных затрат»

С июня в России планировали ввести новые требования по обязательной маркировке товаров легкой промышленности — от деловых и спортивных костюмов до трикотажных и вязаных изделий, шейных платков и галстуков. Всего в перечне 13 групп товаров. Однако сроки инициативы федерального Минпромторга сдвинули на полгода. Маркировка одежды отечественными производителями призвана избавить российский рынок от наводнившего его контрафакта, а значит, пойти на пользу потребителям. Однако представители отрасли неоднозначно оценивают нововведение, ссылаясь на большие затраты и, как следствие, рост стоимости конечной продукции. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

«Постановление еще не утверждено правительством»

С начала лета все российские производители товаров легкой промышленности должны были приступить к обязательной маркировке своих изделий. В обновленный перечень товаров включили 13 групп изделий:

пальто, куртки, плащи, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные или вязаные для женщин, мужчин и детей;

производственная и профессиональная одежда для мужчин и женщин;

трикотажные или вязаные изделия — костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны, бриджи и шорты — для всех;

полотна трикотажные или вязаные прочие, включая искусственный вязаный мех;

костюмы, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, бриджи, шорты из текстиля — для мужчин и мальчиков;

то же самое, плюс жакеты, платья, юбки, юбки-брюки, брюки из текстиля для женщин и девочек;

рубашки мужские — текстильные, трикотажные и вязаные;

блузки, рубашки и батники из текстиля для женщин и девочек;

костюмы спортивные и лыжные из трикотажа или вязаные — для всех;

одежда прочая из текстильных материалов;

джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и подобные им изделия вязаные или из трикотажа — для всех;

шали, шарфы, вуали, галстуки, платки шейные, кроме трикотажных или вязаных;

изделия из фетра или нетканых материалов, текстиля с пропиткой или покрытием — для всех.

Наносить на одежду QR-коды с информацией о производителе, составе материала или ткани, артикул изделия и другие данные бизнес должен был начать уже с 1 июня, а запретить к продаже немаркированные товары этих групп планировали с 1 сентября. Однако, как сообщили «Реальному времени» в Национальной системе маркировки «Честный знак», вступление в силу этого нововведения перенесли — ориентировочно на 1 декабря 2023 года:

— Этот срок опять же ориентировочный. Вполне возможен его дальнейший перенос, так как постановление еще не утверждено правительством России, — сообщил оператор системы обязательной маркировки «Честный знак».

Реализация товаров из официального перечня без маркировки производителям грозила бы серьезными штрафными санкциями вплоть до уголовной ответственности. Фото: Динар Фатыхов

Маркировка изделий из обновленного списка для многих производителей стала бы делом несложным — часть игроков рынка уже имеет опыт в этом вопросе и необходимое оборудование. А вот реализация товаров из официального перечня без маркировки производителям грозила бы серьезными штрафными санкциями вплоть до уголовной ответственности по статье 171.1 УК РФ и конфискацией немаркированных изделий. В зависимости от вида нарушений для индивидуальных предпринимателей штрафы составляют от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией, для организаций — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией. Также виновному грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет, а при причинении ущерба в особо крупном размере — штраф до 9 млн рублей.

Чтобы избавить потребителей от подделок

Проект соответствующего постановления был разработан Минпромторгом России еще в прошлом году. Как говорилось в пояснительной записке к нему, в 2021 году на территорию России было незаконно ввезено 12,4% товаров легкой промышленности, годом ранее этот показатель равнялся почти 12%. Введение обязательной маркировки поможет стабилизировать ситуацию, как в случае с маркировкой меховых изделий, ставшей обязательной с 2016 года. Эта мера позволила выявить и пресечь нелегальный товарооборот, тем самым снизив объем некачественного товара, уверяют авторы инициативы.

Обязательную маркировку одежды, согласно букве закона, на территории России ввели с января 2021 года. Первыми в списке оказались четыре категории изделий:

одежда, включая рабочую, изготовленная из натуральной

или композиционной кожи;

или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания,

для женщин и девочек;

для женщин и девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия — для всех;

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

По мнению Минпромторга, внедрение системы обязательной маркировки одежды еще на производственном этапе гарантирует потребителю подлинность и качество вещей. Кроме того, любой покупатель сможет проследить весь путь приобретаемого товара, а подделка не сможет попасть в оборот.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в российской системе обязательной маркировки зарегистрировано более 167,7 тысячи участников оборота маркированной продукции. Механизм работы по маркировке товаров пошагово расписан на сайте Центра развития перспективных технологий, который выступает оператором данного процесса («Честный знак»). Генерацию кодов изготовитель оплачивает отдельно по каждой товарной единице. Далее напечатанный штрих-код стандарта Data Matrix нужно нанести на каждый экземпляр изделия — на ярлык одежды, липкую этикетку или на упаковку товара. Но прежде требуется закупить специальное оборудование: в среднем, 2D-сканер для считывания QR-кодов, терминал для сбора данных и принтер этикеток обойдется примерно в 40 тысяч рублей, не считая покупки кодов-идентификаторов нового образца, которые формирует ЦРПТ.

«Это в большей степени про пользу для покупателя»

В татарстанской отрасли легкой промышленности в сфере пошива одежды сегодня насчитывается порядка 250 предприятий — это и крупные фабрики, и небольшие частные швейные мастерские. Все представители этого рынка по-разному оценивают идею дополнительно маркировать еще несколько групп одежды. Так, в разговоре с «Реальным временем» Ирина Купряхина, директор швейной мастерской «Ирэн», выпускающей школьную форму, отметила, что у нее двоякое отношение к этой инициативе:

— Во-первых, обязательный QR-код на платье или блузке потребует от бизнеса очередных затрат — это дополнительный персонал, которого и так не хватает, расходы на покупку этих меток и прочее. Но в конечном счете все это скажется на конечной цене товара и кошельке потребителя. Это может увеличить стоимость изделия до 10%. С другой стороны, может отсеяться весь этот «черный» рынок, хотя на 100% мы вряд ли от него уйдем. Взять наши некоторые рынки, которые плотно сидят на одежде из Китая. Ее туда привозят и маркируют российскими бирками, выдавая ее тем самым за продукцию отечественного производства. И получается, что, с одной стороны, порядочных предпринимателей загоняют в эти рамки маркировки, и они работают по закону, а кто возил контрафакт и одежду низкого качества, так и будут это делать. Поэтому в первую очередь здесь нужно наводить порядок.

Основатель татарстанского бренда «Алга» Тимерхан Зиятдинов, уверен, что введение правил по обязательной маркировке производителям одежды все же необходимо. Часть ассортимента, который реализует его компания, уже маркируется, поэтому каких-то затрат на оборудование, необходимого для печати кодов, предпринимателю не потребуется:

— Все правильно делает государство, однозначно это нужно вводить. Вы посмотрите, сотни шоурумов по стране продают реплики известных брендов, которые везут с московских рынков, при этом не используют никакой маркировки и сертификатов. Население же потом покупает эту одежду и, даже не задумываясь, пропагандирует «европейские ценности». Реальные же российские производители, которые с нуля запускали бизнес, раскручивали свою торговую марку — таких активистов достаточно, теряя мотивацию, опускают руки в схватке с мировыми игроками и в конечном итоге проигрывают. В целом я за маркировку, но делать это нужно плавно, проводить разъяснительную работу, обучающие семинары, постоянно напоминать о нововведениях и не наказывать сразу штрафами, а предупреждать при выявлении нарушении.

Челнинская компания Brossko уже около 10 лет шьет школьную и корпоративную форму и деловую одежду для женщин. Сегодня фабричный ассортимент пока не полностью подпадает под маркировку, отмечает ее генеральный директор Дарья Семенова:

— Маркировка одежды — это в большей степени про пользу для покупателя, чтобы он мог получить полную информацию о товаре, который покупает. На самом деле, я не уверена в том, что кому-то из покупателей это действительно интересно. У нас и без того вся информация об этом товаре, сертификация всегда находится на «Доске потребителя» в наших магазинах, но, если честно, я ни разу не видела, чтобы в магазине кто-то к ней подходил и интересовался.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев отмечает, что по поводу вопросов, связанных с обязательной маркировкой продукции, многие производители говорят о том, что эти новые правила торговли налагают дополнительные траты:

— Многие производители, например, покупая на оптовых складах сырье, видят, что тот же ассортимент продается как маркированный, так и без этой отметки. И возникают вопросы — как эта продукция попала и почему такая возможность появилась? Этот же факт влияет и на цену товара — тот, что без кода, конечно, дешевле. Да, потребителю маркировка удобна, он с ее помощью может узнать, кто производитель, состав материала, откуда одежда завозилась. Но эти данные и раньше «вшивались» в штрих-код этикетки. Теперь же это дополнительные затраты для бизнеса по оцифровке продукции, которая реализуется на территории России. Это же влечет определенные обязательства и для продавцов — по оборудованию для считывания маркировочных QR-кодов, обновлению программного обеспечения или техники, которая может уже не потянуть новые функции.

Между тем, как сообщает оператор «Честный знак», к 2024 году единая национальная система маркировки охватит все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. Пока же пилотный проект реализуется в отношении маркировки медицинских изделий, эксперимент по кодированию отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе соков, стартовал с 1 июня и завершится в конце августа, а с 1 сентября этого года в стране вводится обязательная маркировка воды для детей.