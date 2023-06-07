Военкома Арска ждет суд по обвинению в шести взятках, 16 эпизодов еще расследуются

Фото: arsk.tatarstan.ru (на снимке есть два обвиняемых - Бурганов и Сафиуллин)

Через неделю военный комиссар Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаз Бурганов предстанет перед судом по обвинению в коррупционной выдаче военных билетов шести призывникам. По данным «Реального времени», судьи Арского райсуда взяли по этому делу самоотвод, и теперь разбираться по нему будут в Тюлячах. Добиться переноса процесса в Казань Бурганову и его адвокатам не удалось.



Военкому предъявляют шесть взяток на общую сумму 610 тысяч рублей. По версии военных следователей и прокуроров Центрального военного округа, эти деньги он лично получал от призывников и их родственников за незаконное оформление военных билетов «В» — с категорией ограниченной годности к службе. В армию с такой не призывают, но освобождением от всеобщей мобилизации она не является.

На документах были подписи военкома, его заместителя — начальника отделения планирования, подготовки и учета мобилизационных ресурсов райвоенкомата Фанила Сафиуллина, а также официальная печать. При этом в ведомостях военкомата данные билеты числились как выданные военнослужащим в запасе ввиду их заявлений об утере документов, ну а на деле выдавались тем, за кого дали взятку, полагает сторона обвинения.

Фото: arsk.tatarstan.ru

Вину ни по одному эпизоду Бурганов не признает. В своем письме в адрес ФСБ утверждает: даже не знаком с этими призывниками, зато первым — еще в конце апреля 2022-го обратился с заявлением о преступлениях своего зама — Сафиуллина. Еще пишет — якобы сам столкнулся с вымогательством взятки со стороны силовиков.

Тем временем уже после направления этого дела в суд в военно-следственном управлении Центрального военного округа возбудили дела еще по 16 эпизодам получения взяток в военкомате Арского и Атнинского районов Татарстана группой лиц по предварительному сговору. В этих преступлениях подозревают Бурганова и Сафиуллина. По данным источников «Реального времени», число эпизодов в новом деле еще может значительно вырасти.

О чем обвиняемый военком писал из СИЗО в ФСБ, какое имущество нашли и арестовали у него силовики и почему взяткодатели-уклонисты вышли из суда несудимыми — в материале «Реального времени».