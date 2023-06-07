ВТБ: в мае татарстанцы оформили автокредиты на общую сумму 696 млн рублей

В мае татарстанские клиенты ВТБ оформили автокредиты на общую сумму 696 млн рублей — это почти на четверть больше, чем в апреле, сообщили в пресс-службе банка.

Говоря о России в целом, клиенты ВТБ в мае заключили около 11,8 тыс. сделок на покупку автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей( на 21% больше результатов апреля).

Больше всего по объему выданных банком автокредитов в мае стали Москва и область (около 3,3 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5 млрд рублей). Татарстан (696 млн рублей) оказался на третьем месте.

Всего по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ оформил порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рублей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь — май 2022 года и на 22% — рекордного 2021 года. Средний «чек» составил около 1,2 млн рублей, увеличившись на 3% к показателю января 2023 года и мая 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Приволжском федеральном округе в общей сложности с января по май оформлено 10 тысяч автокредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей.

Татарстанцы с января 2023 года получили в банке кредиты на покупку авто на 2,4 млрд рублей — в два раза больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

При этом средний чек сделки в мае составил 1,2 млн рублей, увеличившись на 10% за месяц.



Наибольший показатель традиционно фиксируется в сегменте новых машин в мае, по данным банка, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что на фоне ограниченного предложения новых автомобилей основным спросом заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, тогда как год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.



В Татарстане за апрель 2023 года выдали 3 523 автокредита. Это на 14,5% больше, чем за предыдущий месяц, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. По количеству выданных в апреле кредитов на покупку машин Татарстан занял 4-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования.

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Илина Хакимова