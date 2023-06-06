Экс-начальник ГАИ Татарстана Ленар Габдурахманов получил звание генерал-майора полиции

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Экс-начальник ГАИ Татарстана Ленар Габдурахманов получил звание генерал-майора полиции, согласно указу президента России от 6 июня.

Ленар Габдурахманов покинул пост начальника УГИБДД МВД по Татарстану в мае 2022 года. Его назначили на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

На должность госавтоинспектора Татарстана после ухода Габдурахманова заступил Рустем Гарипов. До этого он работал в Чистополе инспектором ДПС, руководил отделениями ГИБДД в Нурлате и Нижнекамске. Позже возглавлял казанский спецбатальон ГИБДД и один из отделов центрального аппарата.

Ленар Габдурахманов окончил Казанский юридический институт МВД России в 2002 году. Начал трудовую деятельность в 1999 году в должности старшего инспектора ДПС ГИБДД МВД по Татарстану. В 2016-м был назначен и. о. начальника управления ГИБДД МВД по региону, в 2016—2022 годах — начальником управления.

В 2022-м заступил на должность начальника ГУОБДД МВД России, в том же году стал первым заместителем начальника.

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Маргарита Головатенко