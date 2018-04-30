Галиев Роберт Анисович
Общая информация
Родился 20 мая 1974 года в с. Ютаза Бавлинского района Республики Татарстан.
Образование:
1996 год — Уфимский государственный нефтяной технический университет ( специальность «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»)
2001 год — Тюменский государственный нефтегазовый университет (специальность «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»)
Трудовая деятельность:
2001 года — ОАО «АК „Транснефть“ начал в 2001 году. Работал начальником ЛПДС-2, начальником отдела эксплуатации Альметьевского районного нефтепроводного управления АО „Транснефть – Прикамье“ (ранее ОАО „Северо-западные магистральные нефтепроводы“).
С 2003 г. — главный инженер Пермского районного нефтепроводного управления. В дальнейшем трудился заместителем генерального директора по эксплуатации, затем главным инженером ОАО „Транснефть – Прикамье“.
2012 — 2016 гг. — генеральный директор ООО „Транснефть – Дальний Восток“.
С марта 2016 г. — генеральный директор АО „Транснефть-Прикамье“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 26а
- Телефон: (843) 279-04-20
- Email: kama@kaz.transneft.ru
- Сайт: www.kama.transneft.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018