Галиев Роберт Анисович

Общая информация

Родился 20 мая 1974 года в с. Ютаза Бавлинского района Республики Татарстан.

Образование:

1996 год — Уфимский государственный нефтяной технический университет ( специальность «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»)

2001 год — Тюменский государственный нефтегазовый университет (специальность «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»)

Трудовая деятельность:



2001 года — ОАО «АК „Транснефть“ начал в 2001 году. Работал начальником ЛПДС-2, начальником отдела эксплуатации Альметьевского районного нефтепроводного управления АО „Транснефть – Прикамье“ (ранее ОАО „Северо-западные магистральные нефтепроводы“).

С 2003 г. — главный инженер Пермского районного нефтепроводного управления. В дальнейшем трудился заместителем генерального директора по эксплуатации, затем главным инженером ОАО „Транснефть – Прикамье“.

2012 — 2016 гг. — генеральный директор ООО „Транснефть – Дальний Восток“.

С марта 2016 г. — генеральный директор АО „Транснефть-Прикамье“.

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