В Татарстане планируют запустить онлайн-продажу билетов на речной транспорт

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на сегодняшний день прорабатывается возможность запуска онлайн-продажи билетов на речной транспорт. Решение могут принять в ближайшее время, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

— Попытки продажи билетов онлайн уже предпринимались. Организацией продажи билетов занимается АО «Татфлот». Есть некие проблемы, которые сегодня не позволяют такими хорошими возможностями пользоваться нашим пассажирам. Такая задача поставлена в целом и в Министерстве транспорта, у нас есть транспортный блок, очень активно сейчас этим вопросом занимается с «Татфлотом», — сообщил он.

Фарит Ханифов заверил, что «железно можно обещать, что «Флот Республики Татарстан» будет продавать билеты и работать в этой теме только в онлайн — «сразу с первого дня и бесповоротно».

— Как будет навигация этого года проходить, буквально, наверное, в течение семи или десяти дней дадим официальный ответ. Мне кажется, мы дадим ответный положительный, что нам удалось вернуться к продаже билетов в онлайн-режиме, — заявил глава Миндортранса Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в мае этого года создали «Флот Республики Татарстан». Идея учреждения компании поступила от Миндортранса и Минземимущества региона.

Вся региональная пассажирская флотилия начнет работать в составе «Флота Республики Татарстан» со следующего года. Сезон навигации 2023 года завершат с «Татфлотом».



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Татьяна Демина