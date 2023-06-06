За неделю в Татарстане выявили 124 случая заражения коронавирусом
В Татарстане с 29 мая по 4 июня коронавирус подтвердился у 124 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 206 037 случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За неделю в больницы республики попали 39 человек. Вылечились за это время 155 татарстанцев, с начала пандемии — 203 707 пациентов.
Умерли за весь период 2 010 человек. За последние семь дней летальных случаев не зарегистрировано.
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