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Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в Казани

11:43, 06.06.2023
Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев вместе с председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в Казани. Мероприятие в честь 224-летия со дня рождения русского поэта и Дня русского языка прошло возле Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля.

Зрители церемонии смогли узнать истории из жизни поэта, а также прочесть стихи.

Также для всех пришедших подготовили музыкальную программу.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с указанными датами. Говоря о Пушкине, он отметил, что Александр Сергеевич вдохновлялся богатством духовного наследия многих народов страны, изучал, постигал его в тонкостях. Татарстанский лидер также добавил, что русский язык способствует объединению народов России.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьКультура Татарстан

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