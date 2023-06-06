Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Александр Сергеевич Пушкин способствовал развитию и раскрытию богатства и многогранности русского языка. Такими словами поздравил татарстанцев раис республики Рустам Минниханов с Днем русского языка и 224-летием со дня рождения Пушкина.

— Примечательно, что Александр Сергеевич вдохновлялся богатством духовного наследия многих народов страны, изучал, постигал его в тонкостях. Неслучайно творчество Пушкина созвучно с традициями народов России, пронизано любовью к общему Отечеству, уважением и почитанием предков. В Год национальных культур и традиций, который проходит в Татарстане, мы с глубоким уважением подчеркиваем эту особенность его многогранного творчества, — отметил он.

Глава Татарстана также добавил, что русский язык способствует объединению народов России.

— Сегодня русский язык по праву занимает видное место в мире, в самых различных сферах международного общения, служит единению «русского мира». Он выступает важнейшим средством межнационального общения, лучшего понимания и познания друг друга, что несомненно способствует сохранению и укреплению мира и согласия между народами нашей Родины. От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, чистых помыслов и добрых дел! — подчеркнул Минниханов.

День русского языка отмечается ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его учредила ООН в 2010 году. В России в качестве государственного праздника его учредили еще через год.

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Елизавета Пуншева