Казань выпала из топ-10 популярных городов у туристов на лето

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань выпала из топ-10 популярных городов у туристов на лето, однако попала в топ-5 городов, где они бронируют отели. В целом этим летом россияне собираются отдыхать внутри страны: большинство (91,5%) авиабилетов оформлено в города России. В страны ближнего зарубежья купили 5% билетов, дальнего зарубежья — 2,7%, в Европу — 0,8%, свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса «Туту».

Средний чек за перелет по России в этом году вырос на 14% и составил 20 550 рублей туда и обратно.

В страны ближнего и дальнего зарубежья средний чек находится на уровне 31 116 (+31%) и 59 765 (+10%) рублей соответственно, в Европу — в 87 823 рублей (+63%).

Среди внутренних авианаправлений лидером остается Сочи — туда куплено 28% авиабилетов.

На втором месте — Москва (11%), на третьем — Санкт-Петербург (8%). Интересно, что на летний отдых Казани в топе-10 городов не оказалось.

Фото: скриншот исследования

Среди зарубежных направлений лидируют Азербайджан (20%), Турция (18%), Кыргызстан (12%), Армения (11%), Узбекистан (6%), Беларусь (5%), Казахстан (5%), Израиль (2%), Испания (2%) и Грузия (1%).

Что касается путешествий по железной дороге, то почти все они (98% проданных билетов) состоятся внутри России, средний чек за билеты оказался на 2% меньше, чем в прошлом году, и составил 4 237 рублей.

Интересно, что Казань оказалось на 4-м месте в рейтинге городов, где летом чаще всего туристы бронируют гостиницы.

На 1-м месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Сочи, а замыкает тройку лидеров — Москва. В топ-10 городов также попали Анапа, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Минеральные Воды и Екатеринбург. Средний чек — 4 397 рублей за ночь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первый квартал 2023 года российские туристы выезжали из страны на 26,2% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Отмечается, что с января по март 2023 года россияне совершили 4,8 миллиона выездов за границу. Самыми популярными направлениями стали Турция (772,6 тысячи выездов), Таиланд (566,4 тысячи) и ОАЭ (492,7).

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Илина Хакимова