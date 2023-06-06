Около 120 тысяч татарстанцев ограничены в выезде за пределы России из-за долгов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день порядка 120 тысяч татарстанцев ограничены в выезде за пределы России из-за имеющихся задолженностей по платежам. Об этом рассказал руководитель Главного управления ФССП по Татарстану — главный судебный пристав республики Анвар Закиров.

В первом квартале 2023 года судебные приставы Татарстана вынесли свыше 63,5 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Общая сумма их задолженности оценивалась в 43,5 млн рублей.

Конкретных видов долгов, за которые россиянам могут запретить выезд за пределы страны, а за которые нет, в законодательстве не перечислены. Ключевой фактор — сумма задолженности — более 30 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В случае уклонения от уплаты долга более двух месяцев пороговая сумма, при которой пристав выносит соответствующее постановление, по истечении этого периода будет составлять уже 10 тысяч рублей.

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Татьяна Демина