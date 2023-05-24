Сабантуй-2023 в Казани: певица российской и зарубежной эстрады на ипподроме, DVD-плееры в Мирном

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», из бюджета Казани на проведение Сабантуя в этом году выделят в общей сложности почти 68,6 млн рублей. Из них большая часть — 38,4 млн рублей — предусмотрена на организацию праздника в Березовой роще поселка Мирного — эта площадка традиционно служит главной для этого торжества, и на ипподроме. Подробнее о том, вот что вложат сумму, которая превышает бюджет на проведение Сабантуя на озере Лебяжьем и в Березовой роще Дербышек, — в материале «Реального времени».

Популярный артист, зона досмотра и DVD-плееры в Мирном

Торжества в Березовой роще пройдут на площадке «Майдан». Традиционно для гостей подготовят концерт, спортивные соревнования с призами и прочие активности.

Концертная программа начнется с пролога, в котором задействуют Государственный ансамбль песни и танца, театры танца, молодежный танцевальный коллектив. Постановкой займутся главный режиссер и его помощник, главный балетмейстер, сценарист, которому на написание и предоставление сценарного плана мероприятия отводится пять дней с момента подписания контракта, а также хореограф-постановщик, музыкальный руководитель, как минимум четыре костюмера, главный администратор и администратор-логист по транспорту.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

После пролога концертная программа продлится еще как минимум пять часов. Судя по всему, будет и ВИП-площадка, для которой планируют привлечь отдельного ведущего. На сцене выступят музыкальная группа, детский вокальный коллектив, солисты-вокалисты, в том числе не менее пяти заслуженных и народных артистов Татарстана, вокальные и фольклорные группы, хореографический коллектив для подтанцовок и популярный артист с музыкальной группой татарской эстрады.

Не обойдется Сабантуй в Мирном без спортивных соревнований, для которых привезут одного живого белого кудрявого барана с витыми рогами с шерстью без свалявшихся клочков, стойки с чашей для магнезии. В качестве призов победители получат телевизоры, автомойки, музыкальные центры, мультиварки, блендеры, бензопилы, электронные книги, антирадары, домашние кинотеатры, кухонные комбайны, DVD-плееры, бумбоксы, планшеты и сотовые телефоны, вентиляторы, электронные часы-будильник, шесть велосипедов, наборы фломастеров и карандашей, футбольные и детские мячи, лизуна в форме ниндзя, резиновые игрушки в виде динозавров, которые в воде вырастают, рогатки, водные пистолеты, воздушные змеи, дартс, матрасы, прихватки, кружки, сахарницы, магнитики с изображением кота, резинки для волос, антимоскитные браслеты, формы для жарки яиц, фигурку ангела и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отдельный инвентарь предоставят для организации детского Сабантуя. В рамках него проведут такие соревнования, как «Стрельба из лука», корэш и «Ловля рыбы».

Для гостей развернут шатер, в котором можно будет перекусить. Угощения приготовят и на основной площадке празднования. В меню мясное, рыбное, сырное, овощное и фруктовое ассорти, кыстыбый с картофелем, домашний суп-лапша, эчпочмаки, ягненок, запеченный в печи, талкыш калеве, мини-перемячи, сметанники, пироги с вишней и калиной. Организация питания в шатре рассчитана на 200 персон — судя по блюдам, оно предусмотрено для почетных гостей. Их накормят ассорти из икры лосося с маслом, запеченной уткой, дорадо, запеченной в фольге с овощами, кониной на ребре, томленной с овощами, фисташковыми пирожными с ягодами, пахлавой и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Проходить на праздничную площадку гости будут через досмотровую зону. Для этого установят 12 арочных металлодетекторов, 1,2 тысячи металлических мобильных ограждений и три шатра. Следить за порядком будут контролеры-распорядители в одинаковой форменной одежде с отличительными знаками — 15 человек в день праздника и семь в подготовительный период.

Почетных гостей в зоне подворий будут встречать шесть девушек модельной внешности, 20 артистов фольклорного ансамбля, коллектив «прикладников» (татарское народное декоративное искусство), три баяниста и режиссер встречи.

Поиском подрядчика на проведение Сабантуя в Мирном занимается Управление культуры Казани. В ситуации с организацией этого праздника в Дербышках и на озере Лебяжьем подрядчиками выступают администрация Советского района и администрация Кировского и Московского районов города.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В сумму контракта, к слову, входит и праздничное оформление Казани. На въезде в Березовую рощу с обеих сторон на опорах освещения развесят двойные толедо со специально разработанным дизайном.

На ипподроме выступит певица российской и зарубежной эстрады

На Казанском ипподроме концертная программа будет длиться как минимум три часа. Выступит за это время оркестр народных инструментов, хореографический коллектив, ансамбль танца, в том числе татарского народного, певица российской и зарубежной эстрады, инструментальный квартет и ансамбль русской песни. Услышать можно будет песни о Казани и Татарстане, о родном крае на татарском языке.

Также на Казанском ипподроме проведут лотерею. Выиграть в ней можно будет телевизор, пылесос, микроволновую печь, кухонный комбайн, утюг, соковыжималку, напольный вентилятор и погружной блендер.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Перед Сабантуем проведут рекламную кампанию. Аудиоролики планируют крутить на пяти популярных радиостанциях — выходов в эфир должно быть как минимум 3 440.

Сабантуй также пройдет в Дербышках и на Лебяжьем

Даты проведения Сабантуя раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил в апреле 2023 года. Первыми праздник отметят районные центры и города республиканского значения — 10 и 11 мая. Следом Сабантуй пройдет в Набережных Челнах — 17 июня, и лишь спустя неделю, 24 июня, он доберется до Казани.

На Сабантуй в Советском районе Казани направят 15,7 млн рублей. Концертная программа в Березовой роще жилого массива Дербышки продлится как минимум 6 часов. Перед гостями выступят не менее шести солистов-вокалистов, четыре вокально-инструментальных ансамбля, народные и эстрадные хореографические коллективы и так далее.

На праздничной площадке оборудуют сцену и спортивную площадку, где будут проходить традиционные состязания — корэш, «Достань петуха». При их проведении будут работать судейские коллегии. Награждать победителей будут кружками, блокнотами, шариковыми ручками, смарт-часами 4G на Android 5.0 или версией выше, телевизором диагональю не менее 32 дюймов, наборами инструментов «Сервис ключ», планшетами, беспроводными наушниками, смартфоном на 64GB, электрогрилем, дрелью-шуруповертом, массажными подушками, портативными колонками и шуруповертом с беспроводным аккумулятором.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Кировском и Московском районах Казани Сабантуй обойдется в 14,48 млн рублей. Ожидают на празднике до 25 тысяч человек.



На Лебяжьем будут работать два майдана — детский и центральный. На последнем можно будет увидеть выступление профессиональных творческих коллективов и солистов, в том числе вокальные ансамбли, хореографические народные коллективы, танцевальные коллективы в спортивном современном стиле, а также двух артистов татарской эстрады. Организуют на Лебяжьем и работу светомузыкального фонтана с высотой водной картины не менее шести метров.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Для создания атмосферы и национального колорита здесь разместят телегу, тюки сена, деревянные грабли, дрова и пеньки, колодцы. На территории будут работать 20 аниматоров в национальных костюмах.

На площадках проведения Сабантуя в Советском и Кировском районах Казани обеспечат меры безопасности. Там установят шатры досмотра и арочные металлодетекторы. К работе также привлекут контролеров-распорядителей.



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Татьяна Демина