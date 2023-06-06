В Поволжье выберут лучшие стрит-арт эскизы
В регионах Приволжского федерального округа определили победителей отборочного этапа IV сезона фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART», на участие в котором было подано 178 заявок, сообщили в пресс-службе фестиваля.
От Татарстана представит свою работу художник Роман Фадеев — «Через тернии к звездам».
В этом году ключевой темой для работ стала «Сила знаний». Художникам предложили создать эскизы работ, отражающих роль учителей и наставников в жизни каждого человека, а также знаний и современных технологий, как основы движущей силы развития общества.
Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой поступило 32 заявки. Татарстан, вместе с Кировской областью, расположились на втором месте (по 18 заявок от каждого региона).
Отрисовка художественных работ пройдет с июня по июль. За процессом создания работ можно будет следить на сайте фестиваля: formartpfo.ru.
Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения в августе 2023 года в г. Кирове. Обладатели 1-, 2- и 3-го мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.
В Альметьевске на территории нового здания Высшей школы нефти по инициативе «Татнефти» установят три новые скульптуры по паблик-арт программе «Сказки о золотых яблоках», созданные экспертами в архитектуре и современном искусстве из бюро «Новь» и Института исследования стрит-арта.
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Справка
Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
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