В Поволжье выберут лучшие стрит-арт эскизы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В регионах Приволжского федерального округа определили победителей отборочного этапа IV сезона фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART», на участие в котором было подано 178 заявок, сообщили в пресс-службе фестиваля.

От Татарстана представит свою работу художник Роман Фадеев — «Через тернии к звездам».

В этом году ключевой темой для работ стала «Сила знаний». Художникам предложили создать эскизы работ, отражающих роль учителей и наставников в жизни каждого человека, а также знаний и современных технологий, как основы движущей силы развития общества.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой поступило 32 заявки. Татарстан, вместе с Кировской областью, расположились на втором месте (по 18 заявок от каждого региона).

Отрисовка художественных работ пройдет с июня по июль. За процессом создания работ можно будет следить на сайте фестиваля: formartpfo.ru.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения в августе 2023 года в г. Кирове. Обладатели 1-, 2- и 3-го мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.



В Альметьевске на территории нового здания Высшей школы нефти по инициативе «Татнефти» установят три новые скульптуры по паблик-арт программе «Сказки о золотых яблоках», созданные экспертами в архитектуре и современном искусстве из бюро «Новь» и Института исследования стрит-арта.



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Илина Хакимова