В Альметьевске установят три скульптуры по паблик-арт программе «Сказки о золотых яблоках»

В Альметьевске на территории нового здания Высшей школы нефти установят три новые скульптуры по паблик-арт программе «Сказки о золотых яблоках», созданной экспертами в архитектуре и современном искусстве из бюро «Новь» и Института исследования стрит-арта по инициативе «Татнефти».



С 25 мая по 5 июня установят скульптуру «Радиолярии» московского скульптора Сергея Соболева.

К середине июня в сквере на проспекте Строителей начнется установка арт-объекта «Великан» петербургского художника Андрея Люблинского.

Последним объектом станет кинетическая скульптура «Яблоня» Максима Свищева в сквере «Яшлек», которую горожане увидят в конце июня.

Пятилетняя паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» завершается. В финальном, пятом, сезоне проекта скульптуры дополнят сеть из более чем 40 арт-объектов. Новые арт-объекты, как и другие работы проекта, обращаются к актуальному для города контексту и переосмысливают локальную историю.

Скульптура «Радиолярии» отсылает к истории нефтедобычи: радиолярии — скелеты микроорганизмов, останки которых образовывали органические отложения при определенных геофизических условиях превращающиеся в нефть. Именно по этим отпечаткам геологоразведка может предположить наличие нефти в недрах земли.

Идея скульптуры «Великан» основана на легендах о великанах «олы батырлар», которые защищали альметьевские земли в давние времена. Скульптура, посвященная заботе и защите от любой опасности, будет интерактивной: жители смогут взаимодействовать с ней, присаживаться или взбираться по ее частям.

Что касается «Яблони», по воспоминаниям местных жителей в первые годы основания Альметьевска люди высаживали много саженцев яблонь для озеленения города. Даже название Альметьевска сохранило семантическую связь с деревьями: «алма» переводится с татарского как «яблоневый». Обращаясь к этому контексту, художник придумал кинетическую скульптуру дерева, которая приходит в движение от взаимодействия со зрителем.

— В последние недели мая в рамках лаборатории «Природа в городе/Город в природе» начнутся активные работы по реконструкции родника у стадиона «Алнас». Лаборатория «Природа в городе/Город в природе» стартовала в 2021 году под руководством архитектора Олены Гранкиной и инженера садово-паркового строительства Игоря Сафиуллина. В ней участвовали жители из Альметьевска, Казани и Челнов с профильным образованием и опытом практики в городском и ландшафтном дизайне. Итогом лаборатории стала презентация шести концепций, из которых для реализации была выбрана концепция реконструкции родника Любови Бегуновой и Эвелины Канафиной. На роднике появится арт-объект, выполненный жителями Альметьевска, а также зона, декорированная чупаевским камнем — исторически значимой для местных горной породой с высоким содержанием кальцинита, добываемой в селе Чупаево. Уже в конце июня жители города смогут в полной мере пользоваться родником не только как источником воды, но и как местом отдыха, — рассказала куратор проекта Полина Еж.

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Маргарита Головатенко