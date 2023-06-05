В Сармановском районе Татарстана выявили свалку строительных отходов

Фото: Минэкологии Татарстана

В селе Старый Имян Сармановского района Татарстана выявили несанкционированную свалку, сообщили в Минэкологии республики.



Экологи Закамского ТУ и сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели рейд, в ходе которого проверили состояние дорожного сервиса, полос отвода и придорожных полос автодорог на территории района.

Так инспекторы обнаружили складирование лома бетонных изделий и строительного кирпича. Общая площадь захламления составила — 40 кв. м, объем — 24,2 куб. м.

Исполнительному комитету Сармановского района выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

В конце мая на территории Чистопольского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов Татарстана обнаружили четыре несанкционированные свалки. Руководителей трех сельских поселений обязали ликвидировать их.



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Маргарита Головатенко