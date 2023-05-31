В трех районах Татарстана обнаружили четыре несанкционированные свалки

На территории Чистопольского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов Татарстана обнаружили четыре несанкционированные свалки. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

Первое место, где незаконно размещали отходы, экологи обнаружили на одном из земельных участков в селе Большой Толкиш. Общая площадь загрязненного участка составила 210 квадратных метров, объем — 21 кубический метр.

Также свалки были обнаружены на улице Центральной в селе Сорочьи Горы. Здесь площадь загрязнения — 300 «квадратов».

Фото: eco.tatarstan.ru

Сразу две свалки выявили в Большеныртинском сельском поселении Сабинского района республики. Общая площадь загрязненных участков вблизи двух деревень составила 500 кв. м.

Руководителей трех сельских поселений обязали ликвидировать свалки.

В ходе санитарного двухмесячника, который проходит на территории Татарстана с 1 апреля по 31 мая, природоохранными ведомствами было выявлено более 8 тысяч нарушений. К административной ответственности были привлечены 1 849 нарушителей, наложено штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей.

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Айрат Назипов