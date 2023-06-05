В Челнах прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с рейсовым автобусом

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом на проспекте Мусы Джалиля, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На место происшествия выезжал первый зампрокурора города Айдар Галиев. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

На проспекте Мусы Джалиля в Челнах рейсовый автобус «ГАЗель» перевернулся. По предварительным данным, водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, отъезжающим от остановки общественного транспорта.

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Маргарита Головатенко