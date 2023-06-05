В Челнах прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с рейсовым автобусом
Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом на проспекте Мусы Джалиля, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
На место происшествия выезжал первый зампрокурора города Айдар Галиев. Обстоятельства случившегося выясняются.
На проспекте Мусы Джалиля в Челнах рейсовый автобус «ГАЗель» перевернулся. По предварительным данным, водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, отъезжающим от остановки общественного транспорта.
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