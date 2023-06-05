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В Челнах перевернулся рейсовый автобус, в ДТП пострадали пять человек

18:49, 05.06.2023
В Челнах перевернулся рейсовый автобус, в ДТП пострадали пять человек
Фото: МВД по Татарстану

На проспекте М. Джалиля в Набережных Челнах перевернулся рейсовый автобус «ГАЗель», пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, отъезжающим от остановки общественного транспорта.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется.

МВД по Татарстану
Фото: МВД по Татарстану

В Лениногорске 1 июня 12-летний водитель Toyota устроил погоню, результатом которой стало ДТП: наехал на забор, столб, светофор и дорожный знак. После этого он попытался скрыться. По предварительным данным, ребенок — из Альметьевска, машину взял у родителей. Подросток взял ключи от авто без ведома родителей. Автомобиль уже вернули владельцам.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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