В Челнах перевернулся рейсовый автобус, в ДТП пострадали пять человек

Фото: МВД по Татарстану

На проспекте М. Джалиля в Набережных Челнах перевернулся рейсовый автобус «ГАЗель», пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



По предварительным данным, водитель КАМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, отъезжающим от остановки общественного транспорта.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, информация уточняется.

Фото: МВД по Татарстану

В Лениногорске 1 июня 12-летний водитель Toyota устроил погоню, результатом которой стало ДТП: наехал на забор, столб, светофор и дорожный знак. После этого он попытался скрыться. По предварительным данным, ребенок — из Альметьевска, машину взял у родителей. Подросток взял ключи от авто без ведома родителей. Автомобиль уже вернули владельцам.



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Маргарита Головатенко