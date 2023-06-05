В Татарстане под суд пойдут участники ОПГ «Бригада Джамая»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане будут судить семерых жителей 1964—1972 годов рождения — членов ОПГ «Бригада Джамая». У каждого из них была своя роль в преступной деятельности — они проходят по статьям о покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, п.п. «з, н» ст. 102 УК РСФСР), убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), вымогательстве (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).



По версии следствия, обвиняемые в составе группировки совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

В мае 1993-го участники, вооруженные не менее чем тремя автоматами Калашникова и другим огнестрельным оружием, обстреляли находившегося на территории домовладения на улице Локомотивной местного жителя. Решив, что он скончался, они скрылись. Но мужчине оказали медицинскую помощь.

Весной 2001 года по указанию лидера члены ОПГ убили ее бывшего участника, претендовавшего на криминальное лидерство. Его напоили спиртным, привезли на швейную фабрику, находящуюся на улице Тихорецкой, где застрелили и закопали.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

В 2011-м злоумышленники вымогали 4,3 млн рублей у руководителя строительной компании за выход из проекта по возведению многоквартирного жилого дома. В 2015-м угрозами заставили владелицу кафе на берегу озера Верхний Кабан оформить на них генеральную доверенность по управлению заведением.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении иных участников группы прекращены в связи со смертью последних.

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Маргарита Головатенко