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В Казани на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина отменили левый поворот

16:52, 05.06.2023 1
В Казани на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина отменили левый поворот
Фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани отменили левый поворот на пересечении улиц Декабристов и Гагарина, при движении по улице Декабристов со стороны Королева. Изменения вступают в силу сегодня, сообщает Комитет по транспорту Казани.

— Данное решение принято в рамках реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. На данном участке установлены дорожные знаки «Движение прямо и направо», — сказано в сообщении.

Фото: Комитет по транспорту Казани

В 2021 году «Реальное время» публиковало схему казанских камер на дорогах, которые снимают повороты налево. Они были установлены на 19 перекрестках и введены в эксплуатацию еще в декабре 2020 года.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:17
    Напрасно не отменили также и левый поворот при движении со стороны Кремля
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