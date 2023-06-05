Более 50 федеральных спикеров примут участие в Летнем книжном фестивале «Смены»

Фото: предоставлено пресс-службой ЦСК «Смена»

На Летнем книжном фестивале (ЛКФ), который пройдет 17—18 июня, встретятся издатели, писатели, историки, доктора наук, художники и современные культуртрегеры. В рамках образовательной программы пройдут презентации новых книг, лекции об истории, дискуссии о книгоиздании и краеведении, кинопоказы, спектакли и многое другое.

На фестивале обсудят книгу Дина Макканела «Турист. Новая теория праздного класса». Кирилл Маевский и Александр Сувалко поговорят о том, как литература меняет ландшафт Татарстана и как ЛКФ помогает создавать новые туристические продукты. Путешественник Оскар Конюхов представит текст «С отцом по всему свету». Важность книги и путешествий обсудят Борис Куприянов, Максим Мамлыга и Александр Филиппов-Чехов.

Выставка «Оттепель — наш древний Рим» поможет разобраться в важнейшем периоде для культуры ХХ века, равном Русскому авангарду.



Совместно с журналом «Искусство кино» состоится кинопоказ фильма «Любить» Михаила Калика и лекция по книге «Пока еще море принадлежит нам» Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой. О татарском авангардисте Фаике Тагирове и его графических экспериментах поговорит Рустам Габбасов. На фестивале будут презентованы детские книги-репринты «Я живу в Казани», «Шурале» и серия «Кустода».

На ЛКФ Александр Иванов прочитает лекцию о русском нигилизме, а писатель Виталий Бабенко вместе с Григорием Чередовым обсудят малоизвестную русскую фантастическую прозу XIX века. Даниил Житенев и Андрей Тесля презентуют новонайденную пьесу «Скорбная братия» Петра Боборыкина. В рамках блока «Новый XIX век» состоится обсуждение поэзии Гавриила Каменева — первого поэта-романтика из Казани.

В рамках научно-популярной программы состоится презентации книг «Теория искусства. Краткий путеводитель», «Общество поглощения» Марка Бриттмана и «Прогулки по беспокойной Вселенной» Алексея Семихатова и «Скатерть английской королевы» Михаила Бару. Алексей Семихватов прочитает лекцию «Как понимать квантовую механику». О рождении советской женщины в искусстве расскажет Надежда Плунгян, а Елена Осокина прочитает лекцию «Ленинград — Вашингтон: Сталинские продажи шедевров Эрмитажа».

Летний книжный фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Национальной библиотекой Республики Татарстан и Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Стратегический партнер фестиваля — Фонд «Живой город».

«Реальное время» выступает стратегическим медиапартнером Летнего книжного фестиваля.



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