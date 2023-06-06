Благоустройство территорий у водоемов Вахитовского и Приволжского района Казани подешевело на 20,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году благоустройство территорий Вахитовского и Приволжского районов Казани, прилегающих к водным объектам, обойдется муниципальному бюджету в 957 тысяч рублей. Итоговая сумма контракта оказалась на 20,5% меньше начальной цены, объявленной властями, выяснило «Реальное время».

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани была готова потратить на благоустройство территорий у водоемов 1,2 млн рублей. На участие в тендере заявились всего два претендента, предложившие за свои услуги 975 тысяч и почти 963,2 тысячи рублей.

Контракт заключили с казанским МУП «Горводзеленхоз». Предприятие занимается содержанием зеленых насаждений города, оздоровлением водоемов, благоустройством и содержанием лесопарков и тому подобными работами.

В списке 10 объектов для благоустройства. Из них четыре находятся в Вахитовском районе Казани — озеро Нижний Кабан, Казанка, Куйбышевское водохранилище и Булак, остальные — в Приволжском районе: озера Средний и Верхний Кабан, Ботаническая протока, озеро жилого массива Борисково по ул.Запорожской и по Землемерной, а также Куйбышевское водохранилище.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подрядчику предстоит собирать у водоемов случайный мусор, выкашивать газоны моторной косилкой. В обязанности также входит валка деревьев.

Стоит отметить, что на содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в 2023 году выделили полмиллиона рублей. В комплекс работ входят ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской и так далее.



Напомним, в Советском районе Казани на благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам, готовы выделить 1,1 млн рублей. В списке 16 водоемов и рек, в том числе Казанка.



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Татьяна Демина