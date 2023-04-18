Содержание и благоустройство казанского пляжа «Локомотив» подешевело до полумиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» Казани в 2023 году обойдется в 500 тысяч рублей. Это на 200 тысяч, или 28,5%, меньше начальной цены контракта, выяснило «Реальное время».

Контракт на полмиллиона достался местному ООО «Торгснаб-Казань». Компания предложила за свои услуги на 36 тысяч и 16,5 тысячи рублей меньше своих двух конкурентов.

Согласно открытым данным, «Торгснаб-Казань» зарегистрирован в столице Татарстана в 2017 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности компании указана оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Владелец — Алексей Ильин.

В комплекс работ по содержанию и благоустройству «Локомотива» входят ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской, а также аншлагов, боронование песка, сбор случайного мусора, санитарная обрезка деревьев, очистка поверхности от стойких химических загрязнений и погрузка, перевозка, утилизация мусора. Выполнять их исполнитель должен до 14 октября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, на содержание и благоустройство казанского пляжа «Локомотив» готовились выделить почти 700 тысяч рублей. Финансирование обеспечивается из городского бюджета.



В середине марта 2023 года глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов сообщил, что власти совместно с предпринимателями разрабатывают проект развития полуострова «Локомотив». По его словам, за проект взялись в связи с тем, что казанцам очень важен одноименный пляж.



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Татьяна Демина