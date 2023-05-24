На благоустройство территории Казанки и других водоемов столицы Татарстана выделят 1,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Советском районе Казани на благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам, планируют выделить 1,1 млн рублей, выяснило «Реальное время». В списке 16 водоемов и рек, в том числе Казанка.

Профинансируют работы из бюджета столицы Татарстана. В их перечень входит очистка берегов и водной поверхности от мусора, сбор случайного мусора, формовочная обрезка деревьев высотой более 5 метров, омолаживающая обрезка скелетных ветвей деревьев, вырезка порослей тополя и ивы, валка деревьев диаметром до и более 300 мм. В обязанности подрядчика также войдет погрузка дров, древесных отходов, порубочных остатков, мусора и их утилизация.



Цель работ власти Казани определили как создание благоприятных условий для отдыха граждан, сохранение зеленых насаждений, недопущение ослабления и улучшение их внешнего вида.



Помимо Казанки, работы проведут на реках Ноксе, Киндерке и Вертлевке. В списке также водоем, ограниченный улицами Чишмяле, Юлиуса Фучика, 117, и водоемы в жилых массивах Малые Клыки, Дербышки, Торфяной, Константиновка, Вознесенское, Богородское и Малые Дербышки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 1 июня в Казани заработают пять муниципальных пляжей. Это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Озеро Большое Лебяжье».



Известно, что содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в 2023 году обойдется Казани в полмиллиона рублей. В комплекс работ входят ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской и так далее.



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Татьяна Демина