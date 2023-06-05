Альметьевский перевозчик выставил властям счет за льготников на 8,5 миллиона

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (АПОПАТ) обратилось в Арбитражный суд Татарстана с целью взыскать около 8,5 млн рублей с районного исполкома и Минтранса республики. В такую сумму перевозчик оценил свои убытки из-за межтарифной разницы проезда обычного пассажира и льготника, которую власти, по его словам, отказались выплачивать в рамках субсидирования расходов за период с 2019 по 2022 годы. Однако суд отказал компании, детали — в материале «Реального времени».

Субсидии все-таки выплачивались

Изначально АО «АПОПАТ» обратилось в арбитраж с иском о взыскании с исполкома Альметьевска более 9,2 млн рублей. В качестве третьих лиц к делу привлекли АО «Социальная карта», Госкомитет по тарифам, Минфин РТ и Миндортранс РТ, который впоследствии стал одним из ответчиков. Еще на начальной стадии рассмотрения размер требований перевозчик уменьшил до 8,5 млн. Однако вместе с этим иск был дополнен требованиями по убыткам, которые произошли не только в результате осуществления перевозок по единым социальным проездным билетам, но и по электронным картам с льготным транспортным приложением.

Изначально АО «АПОПАТ» обратилось с иском о взыскании с исполкома Альметьевска более 9,2 млн рублей. Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Уточняется, что между предприятием и властями был заключен ряд муниципальных контрактов на период с 1 января 2018-го по 1 апреля 2022 года. В рамках этих договоров компания осуществляла перевозки по определенным маршрутам — как внутри города, так и в пригороде. Стороны также заключили допсоглашения, согласно которым АО «АПОПАТ» должно было получить субсидии из бюджета Альметьевского района. Предполагалось, что они возместят убытки, связанные с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан по единому месячному социальному проездному и детскому социальному билету.

Так, по тарифам за 2018 год стоимость проезда одного обычного пассажира составляла 22 рубля, а льготного — 15 рублей. В 2019-м цена за проезд во втором случае была увеличена до 18 рублей, а в 2020-м — и до 20 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Возмещение убытков не входит в компетенции исполкома

В рамках исполнения заключенных соглашений исполком Альметьевского района перечислил АО «АПОПАТ» субсидии на возмещение недополученных расходов за период с 2020 по 2022 годы в сумме 52,2 млн рублей:

за 2020 год — 19,1 млн рублей;

за 2021 год — 21,6 млн рублей;

за январь — июль 2022 года — 11,4 млн рублей.

Согласно уточненному расчету истца, последний недополучил денежные средства с учетом стоимости разницы одной трансакции на общую сумму 8,5 млн рублей:

4,7 млн рублей за 2019-й;

1,4 млн рублей за 2020-й;

1,9 млн рублей за 2021-й;

340 тысяч рублей за 2022-й.

Фото: realnoevremya.ru

Рассмотрев все документы и проведя самостоятельные расчеты, суд отметил, что истец не стал оспаривать произведенные выплаты. При этом компания не предоставила доказательств возникновения убытков, которые могли бы превысить величину установленного тарифа. Таким образом, положения законодательства и установленных норм могли трактоваться вольно и не иметь юридической основы.



Кроме того, полномочия по возмещению транспортным предприятием расходов по перевозке пассажиров, пользующихся льготами, отнесены к компетенции Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, а потому и осуществляются данным органом за счет средств республиканского бюджета. Доказательств того, что выплата компенсаций относится к расходному обязательству муниципального образования, в материалах дела не имеется.

При этом передача району полномочий по обеспечению социальной поддержки ряда лиц не лишает последних возможности в случае необходимости решить на бюджетном уровне вопросы софинансирования льгот. Однако такие вопросы подлежат разрешению в соответствии с нормами Бюджетного кодекса. В результате суд не нашел оснований для удовлетворения требований перевозчика и отказал ему в иске. Решение может быть обжаловано.

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Максим Кокунин