В Казани сегодня ожидается до +21 градусов
В Казани сегодня ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Максимальная температура воздуха днем +19..+21˚C. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4—9 м/с.
В целом по Татарстану воздух прогреется до +24˚.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть Татарстан
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