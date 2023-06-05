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В Казани сегодня ожидается до +21 градусов

06:20, 05.06.2023
В Казани сегодня ожидается до +21 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Максимальная температура воздуха днем +19..+21˚C. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4—9 м/с.

В целом по Татарстану воздух прогреется до +24˚.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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