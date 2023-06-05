В «Динамо-Ак Барс» вернулась доигровщица Ангелина Сперскайте
Доигровщица Ангелина Сперскайте снова стала игроком казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Спортсменка перешла в команду из «Динамо-Метар», сообщает пресс-служба казанской команды.
В составе челябинского клуба Ангелина набрала 485 очков по итогам чемпионата PARI Суперлиги и стала пятой по результативности среди всех игроков лиги. Также она помогла «Динамо-Метар» впервые в истории войти в четверку лучших команд чемпионата и завоевала вместе с ней бронзу Кубка России.
В казанский клуб Ангелина перешла в 2021 году. Вместе с «Динамо-Ак Барс» она выиграла Кубок России. После завершения сезона Сперскайте перешла в «Динамо-Метар».
В начале месяца к составу волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» присоединилась либеро Мария Бибина. Она перешла в команду из московского «Динамо».
В конце мая состав ВК «Динамо-Ак Барс» пополнила центральная блокирующая Екатерина Енина. В прошлом сезоне волейболистка также выступала за столичное «Динамо».
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