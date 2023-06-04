Лишь трое из 100 россиян готовы взять кредит на летний отпуск

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Брать кредит на летний отпуск готовы 3% россиян, таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения, уходящего в отпуск этим летом.



Чаще всего заем для отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет — 6% среди этой возрастной категории. По их мнению, финансовые сложности не должны быть препятствием для отдыха: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни».

Большинство опрошенных (89%) против такого подхода: «Кто берет кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома».

Противников кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (91% против 87% соответственно). Среди планирующих провести отпуск за границей чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха.

Чаще всего этим летом россияне мечтают провести отпуск на море (17%). При этом среднестатистический отпускной бюджет в этом году — 46 тыс. рублей на неделю на одного человека.

Ни разу не были в отпуске за последние 5 лет 11% россиян. При этом 3% не уходили в отпуск никогда:

— Основные трудности при планировании путешествия связаны с повышением цен, из-за чего расходы на отпуск значительно выросли. Во многом поэтому большая часть опрошенных собирается отдыхать в кредит, и сейчас мы фиксируем сезонное повышение спроса на потребительские кредиты на отдых. Также удобным инструментом для трат во время отпуска остается кредитная карта со льготным периодом, — отметили в пресс-службе «Банка Синара».



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Маргарита Головатенко