Каждый седьмой россиянин отказывался от отпуска за последние 5 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ни разу не были в отпуске за последние 5 лет 11% россиян. При этом 3% не уходили в отпуск никогда. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Банком Синара».

— Основные трудности при планировании путешествия связаны с повышением цен, из-за чего расходы на отпуск значительно выросли. Во многом поэтому большая часть опрошенных собирается отдыхать в кредит, и сейчас мы фиксируем сезонное повышение спроса на потребительские кредиты на отдых. Также удобным инструментом для трат во время отпуска остается кредитная карта со льготным периодом, — отметили в пресс-службе банка.

Фото: realnoevremya.ru

Также планируют брать в отпуск в этом году 63% респондентов, отдыхавших в прошлом году. Не планируют уходить на отдых 11% россиян. Чаще всего не планируют путешествовать в 2023 году женатые бездетные пары (60% опрошенных), которые зарабатывают от 30 до 70 тыс. рублей и работают по найму.

Российские туристы, ввиду роста цен на отели Турции, чаще выбирают поездки в Египет, Таиланд и Арабские Эмираты, потому что стоимость путешествий по этим маршрутам ниже. Однако россияне готовы менять продолжительность, дату и даже ехать в другую страну.

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Елизавета Пуншева