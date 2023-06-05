Эксперты рассказали о перспективах гибридных автомобилей в России

Фото: wikipedia.org/Mariordo (Peugeot 2008 HYbrid air в разрезе)

На российском рынке стало больше гибридных моделей, хотя еще несколько лет назад они практически не продавались, сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов.



Гибридные автомобили имеют высокую стоимость. Как считает исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов, в связи с этим рынок гибридных авто в России пока не будет большим, большинство автомобилей со «смешанными» силовыми установками — представители премиального сегмента. Скорее всего, рынок гибридных авто будет лишь незначительно превышать долю электромобилей (1%).

Тем не менее нельзя не заметить активное развитие этого сегмента, поэтому его доля может продемонстрировать значительный рост в течение нескольких лет: они просты в обслуживании и экономичны. При выводе на рынок доступной гибридной модели ей могут заинтересоваться агрегаторы такси.

Из доступных гибридов в России пока ожидается только SWM G03 REEV, который привлечет частных покупателей, распространения следует ожидать преимущественно в Москве и Московской области. Гибридным авто необходимы зарядные устройства, а такая инфраструктура лучше всего развита в столице.

— В ближайшие 2 года электромобили и гибриды все активнее будут замещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Развивается инфраструктура, причем и за пределами крупных городов, что делает поездку на электричестве эффективнее с точки зрения экономии и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, — прогнозирует директор департамента дистрибуции Voyah Алексей Ледков.



В этом году на электронных досках и сайтах автодилеров в нескольких российских городах появились объявления о продаже новых гибридных китайских кроссоверов Aito M7. Такие автомобили предлагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Благовещенске. Их цены находятся в диапазоне от 4,4 млн до 5,67 млн рублей — зависит от комплектации.

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Маргарита Головатенко