За 9 месяцев этого года промышленные парки Татарстана привлекли 88 новых резидентов

Промышленные парки Татарстана за 9 месяцев текущего года привлекли 88 новых резидентов. Так, по итогам трех кварталов 2022 года в 100 промышленных парках региона количество резидентов составило 1 517, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Вместе с этим численность работников предприятий-резидентов по сравнению с началом этого года увеличилась на 24,4% (на 10 260) и составила 52 280.

Отмечается, что положительную динамику также демонстрирует хозяйственная деятельность резидентов — их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,9% до 263,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в сентябре индустриальный парк «Лаишево», находящийся в особой экономической зоне «Иннополис», прошел проверку на соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России был включен в федеральный реестр.

В декабре 2022 года на территории ОЭЗ «Иннополис» в эксплуатацию будет сдана первая очередь промышленного парка «Иннопарк». В нем смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.

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Максим Кокунин