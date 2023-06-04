В Казани ограничат движение по улице Рустема Яхина с 8 июня
На улице Рустема Яхина в Казани временно ограничат движение, сообщили в Комитете внешнего благоустройства мэрии города.
С 8 июня по 17 июля частично будет закрыта проезжая часть около дома №1 по ул. Гаяза Исхаки и возле пересечения с ул. Коротченко.
Это связано с проведением работ на канализационном коллекторе.
В Казани временно ограничат движение по улицам Большой Красной и Толстого. Это связано с реконструкцией участка водопровода.
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