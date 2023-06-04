Мария Захарова обвинила США в игнорировании причин кризиса вокруг ДСНВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США продолжают игнорировать причины, которые привели к кризису вокруг ДСНВ. Ее комментарий опубликован на официальном сайте министерства.

— В Вашингтоне по-прежнему продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к нынешнему кризису на данном направлении. Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны, — сказала она.

По ее словам, «отстыковать практические аспекты контроля над вооружениями от общеполитического контекста, как это предложил сделать Салливан, не получится».

С 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Также в рамках контрмер США отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и перестанут выдавать новые; больше не предоставляют Москве телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

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Максим Кокунин