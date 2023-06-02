Госдеп: США с 1 июня прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ

С 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявило Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепартамента Америки.

— С 1 июня США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с Договором, включая передачу обновленной информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки, — говорится заявлении.

Также в рамках контрмер США отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и перестанут выдавать новые; больше не предоставляют Москве телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, указывает ТАСС.

— Объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ является юридически недействительной. В связи с этим Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором и нарушает его, не выполняя многие из своих обязательств, — утверждается в документе.

Посольство России, прокомментировав ситуацию в своем telegram-канале, заявило, что Россия не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепом США контрмер, касающихся ДСНВ.

— Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», — подчеркнули в диппредставительстве РФ.

В начале марта Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в ДСНВ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

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Илина Хакимова