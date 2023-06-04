Правительство России разрешило иностранным судам заходить в порт Тикси в Якутии

Порт Тикси на побережье моря Лаптевых в Якутии открыли для захода зарубежных судов, сообщается в telegram-канале правительства.

Отмечается, что такой шаг позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба около села Найба. Его грузооборот может составить около 30 млн тонн в год.

Реализация проекта будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест и развитию Северного морского пути.

Напомним, в феврале посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что в порту Роттердама заблокировано приблизительно 43 тысячи транзитных грузов, следующих в Россию или Белоруссию.

Он отметил, что в Нидерландах организована работа по содействию доставке грузов до конечного адресата, на данный момент оказана помощь в отношении более сотни транспортировок.

Шульгин объяснил, что ситуация с перевозками крайне затруднена из-за прекращения авиасообщения, запрета на въезд на территории Евросоюза грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

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Максим Кокунин