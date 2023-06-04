На Украине советским монументам отказали в статусе памятников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство культуры и информационной политики Украины признало не подлежащими занесению в Госреестр недвижимых памятников страны ряд монументов в Полтавской области, связанных с историей России и СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В МКИП работают над документацией, чтобы законным способом очистить публичное пространство от памятников российским и советским деятелям. Объекты культурного наследия в Полтавской области были признаны не соответствующими критериям памятников истории и монументального искусства, — говорится в сообщении министерства.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале мая министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве планируют заменить на украинский трезубец.

— Готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать, — сказал он.

Ткаченко добавил, что начальная стадия процесса смены советского герба на украинский трезубец уже стартовала.



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Максим Кокунин