В Киеве на памятнике «Родина-мать» герб СССР заменят трезубцем

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве планируют заменить на украинский трезубец. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Да, планируем это делать, — сказал он.

Ткаченко добавил, что начальная стадия процесса смены советского герба на украинский трезубец уже началась.

Фото: ru.wikipedia.org

Над проектом статуи начинал работать известный в СССР скульптор, автор схожего монумента в Волгограде — Евгений Вучетич.

Первоначально предполагалось, что на постаменте будет возвышаться 80-метровая бронзовая с позолотой фигура женщины. У подножия статуи с 30-метровой высоты должен был течь в Днепр водопад, с обеих сторон которого воины форсировали реку. После смерти Вучетича работу возглавил украинский скульптор Василий Бородай, при котором композиция претерпела значительные изменения. Бородай разработал проект, который был реализован в содружестве с Фридом Согояном и Василием Винайкиным, а также с архитекторами Виктором Елизаровым, Георгием Кислым, Николаем Фещенко.

По одной из народных легенд, в ходе сооружения монумента Киевский митрополит вел переговоры с Первым секретарем ЦК Компартии Украины Владимиром Щербицким о том, чтобы скульптура не была выше Большой Лаврской колокольни, расположенной неподалеку Киево-Печерской Лавры, якобы оружие не может быть выше креста. После этого было решено укоротить меч скульптуры, кончик меча стал ниже верхушки колокольни на 12 метров. Однако архитекторы утверждают, что это сделано для архитектурного равновесия между сооружениями бывшего музея Великой Отечественной войны и Лавры.

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Максим Кокунин