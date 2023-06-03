Дмитрий Песков: президент открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей страны иными средствами, чем СВО, но Запад пока не оставляет иного выхода. Об этом сообщает ТАСС.

— Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно, — сказал он.

На этой неделе Песков заявил, что властям стран Европы придется отвечать перед своим народом за то, что они накачивали Украину оружием.

— Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится, — сказал представитель Кремля.

Песков указал на то, что Запад уже столкнулся с негативными последствиями в экономическом плане. В Кремле обратили внимание на то, что Германия на прошлой неделе вошла в рецессию. Инфляция в стране устойчиво превышает 7%.

Также он выразил мнение, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине ежедневно растет. Песков отметил, что это может растянуть конфликт по времени, но не изменит ситуацию. Он подчеркнул, что так или иначе Россия обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.



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Максим Кокунин