Готовность строительства 8 молодежных центров Татарстана достигла 52%

Готовность строительства восьми молодежных центров в Татарстане достигла 52%. На текущей неделе завершен объект в Буинском районе. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Всего, по его словам, в сфере молодежной политики реализуется пять программ (28 объектов). Ремонт шести детских оздоровительных лагерей выполнен на 51%. Строительно-монтажные работы по ремонту четырех подростковых клубов выполнены на 78%.

Кроме того, Айзатуллин отметил, что ремонт центров психолого-педагогической помощи выполнен на 10%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане капремонт образовательных учреждений на сегодняшний день выполнен на 38%. Всего в отрасли образования реализуются шесть программ (231 объект). На текущей неделе завершены работы в школе-интернате Казани, идет ремонт в одном детском саду (выполнение — 88%).



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Максим Кокунин