Дорожные работы по программе «Наш двор» в Татарстане выполнены на 36%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» сегодня проводятся на 398 территориях, а еще в 106 дворах они уже полностью завершены. В целом средний процент их выполнения по республике составляет 36% — это больше, чем годом ранее. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказала куратор программы Арина Петрова.

По ее словам, в Апастовском и Верхнеуслонском районах к дорожным работам по программе «Наш двор» приступили в мае, а в этом месяце их начнут в Тетюшском и Черемшанском муниципалитетах.

Кроме того, на объектах программы ведутся работы по монтажу наружного освещения — в среднем они уже выполнены на 32%. В целом данный вид работ ведется еще в 274 дворах, а в 213 — уже завершен.

По словам Петровой, сегодня на складах хранятся 97% готовых изделий для благоустройства дворов: детское и спортивное оборудование готово на 100%, уличное оборудование — на 93%. Порядка 16% оборудования уже смонтировано.

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Напомним, в текущем году в рамках программы «Наш двор» планируется благоустроить 473 дворовые территории Казани. На проведение этих работ выделено 2,8 млрд рублей. Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия составит 530 тысяч кв. метров.

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Максим Кокунин