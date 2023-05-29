На сегодняшний день в Казани выполнен 31% работ по программе «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В текущем году в рамках программы «Наш двор» планируется благоустроить 473 дворовые территории Казани. На проведение этих работ выделено 2,8 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев

Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия составит 530 тысяч кв. метров.

Уточняется, что работы уже ведутся в 180 дворах, а их выполнение на сегодняшний день составляет 31%. Речь идет об установке детского спортивного оборудования, новых источников освещения, озеленении территорий и др.

За три года в столице Татарстана были благоустроены дворовые территории 1 356 домов, а площадь обновленного асфальта составила 2 млн кв. метров. На эти цели было потрачено 7,5 млрд рублей.



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Максим Кокунин