Таксистам запретят работать больше 12 часов в сутки с начала осени

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Водители такси не смогут работать более 12 часов в сутки с 1 сентября 2023 года. Такое постановление опубликовал кабмин России.

— Нормальная продолжительность рабочего времени физлица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица при 5-дневной рабочей неделе не должна превышать 8 часов, — говорится в документе.

В постановлении уточняется, что если ежедневная продолжительность не может быть соблюдена, то водитель может использовать суммированный учет рабочего дня. В этом случае он может отработать не больше 10 часов. Дополнительные 2 часа ему могут дать в целях «завершения заказа легкового такси».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— По решению физического лица рабочее время может быть разделено на части. Перерыв между частями рабочего времени допускается не позднее чем через 5 часов после начала рабочего времени, — сказано в тексте.

Продолжительность еженедельного отдыха не должна быть меньше 45 часов подряд.

Постановление будет действовать с начала осени и до 1 марта 2029 года.

Эту идею в начале марта озвучил Минтранс России. По задумке министерства, агрегаторы, которые осуществляют свою деятельность через интернет, должны рассчитывать время, после которого они приостановят или прекратят передачу заказов, на основании данных о начале работы, поступающих им от самих водителей.

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Айрат Назипов