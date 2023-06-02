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В Казани состоится рок-концерт

21:55, 02.06.2023
В Казани состоится рок-концерт
Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В казанском парке «Салават купере» состоится рок-концерт. Как сообщают в Дирекции парков и скверов города, музыкальная программа начнется 3 июня, в 16:00.

Перед зрителями выступит эстрадный оркестр Aurora. Музыканты представят новую программу с рок-песнями.

На концерте исполнят каверы на хиты групп Queen, AC/DC, Nirvana, Rammstein, Scorpions, «Король и шут» и других.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вход для зрителей будет бесплатным.

В июне жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, шоу и театральные постановки. Самые интересные мероприятия Казани — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоКультура Татарстан

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