В Казани состоится рок-концерт
В казанском парке «Салават купере» состоится рок-концерт. Как сообщают в Дирекции парков и скверов города, музыкальная программа начнется 3 июня, в 16:00.
Перед зрителями выступит эстрадный оркестр Aurora. Музыканты представят новую программу с рок-песнями.
На концерте исполнят каверы на хиты групп Queen, AC/DC, Nirvana, Rammstein, Scorpions, «Король и шут» и других.
Вход для зрителей будет бесплатным.
В июне жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, шоу и театральные постановки. Самые интересные мероприятия Казани — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым