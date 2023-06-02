СИБУР и «Театр на Булаке» научат детей бережному отношению к природе

Фото: Пресс-служба СИБУРа

В казанском «Молодежном театре на Булаке» состоялся премьерный показ первого экологического спектакля — «Вдруг на маленькой планете». Постановка стала подарком СИБУРа детям — в честь Дня химика и городу — в честь юбилея «Казаньоргсинтеза».



Юные зрители со входа попадали в атмосферу праздника с экологическими активностями и подарками. В интерактивной зоне для них работал велошредер СИБУР, с помощью которого каждый желающий смог изготовить себе брелок из переработанного пластика в виде театральной маски.



В интерактивной зоне работал велошредер СИБУР



По словам организаторов, сегодняшнее мероприятие было призвано повысить экологическую грамотность и вовлечь детей в тему обращения с отходами и осознанного потребления. Постановка режиссера Вероники Чепегиной рассказывает об экологических проблемах и возможных путях их решения в доступной и яркой форме для детей 7—10 лет.



Спектакль повествует о девочке Саше, которая, отправившись в гости к бабушке, встречает на своем пути фантастических существ. Увлекательные приключения помогают ей не только найти новых друзей, но и разобраться в теме экологии, и полюбить свою маленькую планету.



Экологический аспект в этот день был выдержан в каждой детали. В декорациях использована дизайнерская мебель из переработанного пластика от студии Eburet и казанской дизайн-мастерской Qullar, которую изготовили с помощью отходов полистирола (из него делают одноразовую посуду). Использование такого материала позволяет снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.



Лимонад на детском празднике разливался в многоразовые сувенирные стаканы с символикой спектакля, что тоже добавило экологичности празднику.

Премьеру посетил Евгений Миронов



Премьеру посетил Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного театра Наций и известный актер театра и кино. Артист приехал в Казань в рамках фестиваля искусств «Горький +», а спектакль «Вдруг на маленькой планете» стал частью слагаемого в фестивальной афише.

— Я с большим удовольствием посмотрел спектакль. Все актеры по-настоящему увлечены. Дети сидели, раскрыв рты и полностью погружались в судьбу главного героя Пластика. Я хочу, чтобы мой сын и мои племянники увидели этот спектакль. СИБУР дает очень хороший пример. Важнейшая тема поднимается, гораздо важнее, чем другие, которые сейчас обсуждаются по телевидению. Мне кажется, этот спектакль — прекрасное начало, надо подумать о том, какие еще темы важны, на какие темы сегодня можно поговорить театральным способом, театральным языком, — поделился впечатлениями от просмотра знаменитый гость.

По словам организаторов, сегодняшнее мероприятие было призвано повысить экологическую грамотность и вовлечь детей в тему обращения с отходами и осознанного потребления

На спектакле присутствовала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. Она так же отметила важность темы экологии в сегодняшних реалиях.

— Сегодня, наверное, важнее чем, когда бы то ни было говорить об экологии, поскольку это инвестиции в будущее. Если мы сегодня утратим духовно-нравственные ориентиры, если мы своим детям не будем транслировать, что такое хорошо, а что такое плохо, мы потеряем будущее поколение. Мы обязаны думать о том, как будут жить люди через сто, двести лет. Нам нужно изменить горизонт своего видения. С этой точки зрения — этот спектакль очень важен как детям, так и взрослым, — подчеркнула она.

С ней согласны и рядовые зрители.

— Очень познавательно, весело и доступно. Когда дома сама пытаюсь объяснить ребенку такие моменты связанные с охраной природы, невозможно вот так ярко все передать. А тут на живом примере ребенок все увидел и очень проникся судьбой героев, — рассказала Алина Николаева.

— Я узнал много о мире, и о том, как важно беречь природу. Всего лишь одна выброшенная нами бутылка может нанести такой вред, — отметил и маленький Артем.

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Спектакль «Вдруг на маленькой планете» уже включен в постоянный репертуар театра на Булаке, билеты можно будет купить в кассе театра на «Яндекс Афише». В дальнейшем труппа планирует гастрольный тур по детским лагерям и городам присутствия СИБУРа.

Фото предоставлено пресс-службой СИБУРа