Представители малой авиации впервые вошли в состав Общественного совета при Росавиации

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В обновленный состав общественного совета при Росавиации России включены представители малой авиации. Впервые в нем будут представлены подотрасли авиационно-химических, лесоавиационных и транспортно-связных работ, сообщает пресс-служба авиационного альянса «Аэрохимфлот».

Всего новый состав объединил представителей 28 авторитетных общественных, профессиональных и профсоюзных объединений российской авиации, защищающих интересы деловой авиации, вертолетной индустрии, аэропортов гражданской авиации и ОПК. В частности, в его деятельности участвует известный космонавт Сергей Крикалев как глава «Федерации самолетного спорта России». Оборонная отрасль представлена ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» (в нее входит глава Вертолетов России Николай Колесов, гендиректор «Технодинамика» Игорь Насенков). Обновленный состав участников утвержден приказом руководителя агентства 10 мая этого года. Персональный состав опубликован на сайте Росавиации РФ.

В своем обращении к участникам Александр Нерадько призвал выносить на обсуждение актуальные темы и уделять особое внимание вопросам безопасности полетов и транспортной безопасности.



Фото: realnoevremya.ruРинат Назметдинов

Общественный совет при Росавиации был создан 7 февраля 2008 года и в основном в нем были только представители «большой авиации». Однако современные реалии потребовали участия представителей так называемой «малой авиации», которую в основном формирует отрасль авиационных работ.

Глава авиационного альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин, ставший членом Общественного совета, отметил: «Достаточно много внимания уделяется отрасли коммерческих воздушных перевозок, но подотрасли авиахимработ и лесоавиационных работ, может быть, даже важнее, поскольку именно они обеспечивают продовольственную и экологическую безопасность государства».

Общественные советы содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений и иных организаций при общественной оценке деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов России и органов местного самоуправления.

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Луиза Игнатьева