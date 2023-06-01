В казанском поселке Дербышки отметили праздник двора — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В поселке Дербышки в Казани завершили ремонт дворовой территории сразу для 12 домов. На это ушло несколько месяцев.

Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, во дворе появились дороги и тротуары, а для автомобилистов расширили подъездные пути. Еще здесь установили скамейки и фонари, а также посадили зеленые насаждения.

На праздник приехал и раис республики Рустам Минниханов. Он осмотрел обновленный двор, посетил различные зоны активности и посоревновался с подростками в армрестлинге.

Территорию обновили по республиканской программе. Изменения уже оценили местные жители.

— Получился даже не двор у нас, а парк. Детских площадок сделали несколько, — поделилась эмоциями Нурия Фасулшина.

— Не узнать двор, вообще красиво. Радуемся, — добавила Фания Гараева.

Помимо двора строители привели в порядок дома. Рабочие обновили фасады, входные группы и кровли. Кроме того, здесь заменили около 100 метров теплосетей.

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Айрат Назипов