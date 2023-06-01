Инспекторы Минэкологии Татарстана спасли брошенного совенка

Фото: предоставлено Эльзой Валиевой

В Азнакаево инспекторы Минэкологии Татарстана спасли брошенного совенка. Сначала пернатого доставили в ветеринарную службу, а после осмотра передали инспектору Приикского ТУ Эльзе Валиевой.

— Мы планируем недели через две его выпустить, так как пока этот совенок самостоятельно не умеет летать. В данный момент мы его три раза подкармливаем. Питается он хорошо. Мы его кормим куриным и говяжьим мясом, — рассказала она «Реальному времени».

Как говорят ветеринары, возможно, спасенный — это птенец ушастой совы, занесенной в Красную книгу.

Фото: предоставлено Эльзой Валиевой

— По словам ветеринара, если детеныш слабенький, то сова сама выталкивает его из гнезда. И потом, к сожалению, вороны их убивают, — добавила инспектор.

Как говорят местные жители, похожий инцидент произошел и в прошлом году. Они оставили на дереве брошенного совенка, и вскоре на него напали вороны.

В 2021 году в Муслюмовском районе Татарстана спасли двух выпавших из гнезда совят. Тогда руководитель районного отдела Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Владимир Муринов вернул птенцов в гнездо, где к ним сразу же прилетела мама.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов